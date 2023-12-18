بعد احتدام المواجهات بين الجيش والدعم السريع.. فرار ما لا يقل عن 250 ألف شخص من السودان

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف شخص فروا من ولاية الجزيرة السودانية منذ 15 كانون الأول نتيجة الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.



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وقد يكون الاستيلاء على المدينة المكتظة بالنازحين والتي تمثل مركزا للمساعدات نقطة تحول في تقدم قوات الدعم السريع عبر المناطق الغربية والوسطى من السودان. وأفاد شهود بأن قوات الدعم السريع، التي تخوض حربا مع الجيش منذ ثمانية أشهر، تتقدم نحو ود مدني عاصمة الولاية، وإن مقاتليها دخلوا المدينة في وقت سابق الاثنين.وقد يكون الاستيلاء على المدينة المكتظة بالنازحين والتي تمثل مركزا للمساعدات نقطة تحول في تقدم قوات الدعم السريع عبر المناطق الغربية والوسطى من السودان.