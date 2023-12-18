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عربي-دولي

بعد احتدام المواجهات بين الجيش والدعم السريع.. فرار ما لا يقل عن 250 ألف شخص من السودان

Lebanon 24
18-12-2023 | 23:37
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قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف شخص فروا من ولاية الجزيرة السودانية منذ 15 كانون الأول نتيجة الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
 
وأفاد شهود بأن قوات الدعم السريع، التي تخوض حربا مع الجيش منذ ثمانية أشهر، تتقدم نحو ود مدني عاصمة الولاية، وإن مقاتليها دخلوا المدينة في وقت سابق الاثنين.
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وقد يكون الاستيلاء على المدينة المكتظة بالنازحين والتي تمثل مركزا للمساعدات نقطة تحول في تقدم قوات الدعم السريع عبر المناطق الغربية والوسطى من السودان.
 

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