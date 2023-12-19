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ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 129

Lebanon 24
19-12-2023 | 00:17
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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل اثنين من أفراده في المواجهات الدائرة في غزة خلال الساعات الماضية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن ضابطا وجنديا قتلا وأصيب 2 أخران في المواجهات مع حركة حماس خلال الساعات الماضية في قطاع غزة.
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وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى 129 قتيلا، بينما ارتفع عدد الجنود القتلى منذ السابع من تشرين الاول إلى 460 قتيلا.


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين مقتل 5 من جنوده.
وقال الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، إن "الرقيب احتياط ليدور يوسف كرفاني، البالغ من العمر 23 عاما الذي يتبع كتيبة الهندسة 8163 من قيادة المنطقة الجنوبية"، قتل خلال العمليات العسكرية أول أمس الأحد.
 وأشار الجيش الإسرائيلي، في موقعه الرسمي إلى أن كرفاني قتل الأحد في معركة في شمال قطاع غزة، مضيفا أن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة، وأنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وإبلاغ عائلته.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الاثنين أيضا مقتل 4 من جنوده، خلال معارك يوم الأحد في قطاع غزة.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري، أن جنديا آخر، في حالة حرجة، بعد إصابته الأحد خلال القتال.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قتلى الجيش المعلن عنهم من وحدات "ماجلان" ودوفدفان" و"يهلوم".
 
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ 73 يوما، عن استشهاد نحو 20 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية. (سكاي نيوز)
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