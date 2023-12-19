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عربي-دولي
رئيس وزراء النيجر: الأسلحة الروسية ساعدتنا في مواجهة الجماعات المسلحة بفعالية
Lebanon 24
19-12-2023
|
00:50
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قال رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن الأسلحة الروسية ساعدت بلاه في مواجهة الجماعات المسلحة بفعالية وإن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع روسيا
وأضاف: "مرة أخرى، لا بد من القول إن النيجر وروسيا يتعاونان مجددا، ونحن نحاول المضي قدما في جميع مجالات الاقتصاد والأمن".
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وأشار رئيس الوزراء إلى أن المعدات العسكرية، التي تم شراؤها سابقا من روسيا سمحت لسلطات البلاد بمواجهة الجماعات المسلحة بشكل أكثر فعالية.
وقال: "يجب أن نتذكر أنه منذ عام 2007، عندما كنت أعمل في حكومة الرئيس الراحل تانجي، حصلت بلادنا على طائرات وكمية من المعدات العسكرية التي سمحت لنا بوضع حد لنشاطات العصابات المسلحة في الفترة اللاحقة. تم ذلك على أساس التعاون الذي يمكن تتبعه من خلال الوثائق المعتمدة والذي يتكثف اليوم، حيث من الواضح أن صيانة هذه المعدات كانت تتم بشكل دوري ولا يزال ذلك مستمرا". (روسيا اليوم)
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