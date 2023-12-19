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عربي-دولي

كيف أثرت هجمات البحر الأحمر على الملاحة في قناة السويس؟

Lebanon 24
19-12-2023 | 01:20
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دفعت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن تجارية في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر عدة شركات شحن إلى تحويل مسار سفنها وتجنب طريق يمر عبر قناة السويس في الشمال للوصول إلى البحر المتوسط.
وتقول الجماعة المتحالفة مع إيران إن هدف الهجمات هو دعم الفلسطينيين في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حربا على غزة.
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وتزيد عملية تغيير المسار التكلفة والوقت لرحلات السفن. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط وأقساط التأمين ضد مخاطر الحرب.
ما هو التأثير على الملاحة في القناة حتى الآن؟
- في 17 كانون الأول، قالت هيئة قناة السويس إنه منذ 19 تشرين الثاني غيرت 55 سفينة مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بينما مرت 2128 سفينة عبر القناة في الفترة نفسها.

- قالت شركتان كبيرتان للشحن، من بينهما شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (إم.إس.سي) الأكبر في العالم لشحن الحاويات، يوم السبت إنهما ستتجنبان قناة السويس مع تصعيد الحوثيين لهجماتهم.

- قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه في 17 كانون الأول مرت عبر القناة 77 سفينة من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت تحويل مسارها مؤقتا. وكانت تلك السفن موجودة بالفعل في منطقة البحر الأحمر قبل إصدار القرارات.

- في 18 كانون الأول أوقفت شركة النفط الكبرى بي.بي مؤقتا جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر.
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