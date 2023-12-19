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عربي-دولي

هل انقلبت سفينة في البحر الأحمر بسبب هجوم للحوثيين؟

Lebanon 24
19-12-2023 | 01:58
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يقوم الحوثيون منذ أسابيع بشن هجمات تستهدف سفنا بالقرب من مضيق باب المندب، لممارسة ضغوط على إسرائيل بسبب حربها المدمّرة في قطاع غزة.
وفي هذا الإطار، نشرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل فيديو قيل إنه يظهر سفينة جعلها الحوثيون تنقلب في البحر الأحمر.
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لكن هذا الفيديو يُظهر في الحقيقة سفينة مائلة قبالة السواحل الإسبانية عام 2016.
ويُظهر الفيديو سفينة مائلة في عرض البحر.
وجاء في التعليقات المرافقة أنها سفينة انقلبت في البحر الأحمر بسبب هجوم للحوثيين.


ويأتي انتشار الفيديو بهذا السياق في ظل الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر وخليج عدن، من بينها هجمات بمسيرات وصواريخ، إضافة للاحتجاز.
والاثنين، قال الحوثيون إنهم استهدفوا بمسيرتين بحريتين سفينتين "لهما ارتباط بالكيان الصهيوني" في البحر الأحمر إحداهما نرويجية، فيما تعلن شركات الشحن العالمية الواحدة تلو الأخرى تفادي هذا الممر المائي.
ويقول الحوثيون إنهم سيمنعون السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية "من الإبحار في البحر العربي والبحر الأحمر حتى دخول الغذاء والدواء إلى غزة".
وسبق أن أكد الحوثيون مرارا أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بكيانات إسرائيلية. إلا أنهم وسعوا نطاق عملياتهم بعد ذلك بإعلانهم منع مرور كافة السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، ما لم يُسمح بإدخال الأغذية والأدوية إلى قطاع غزة المحاصر.
حقيقة الفيديو
 
لكن الفيديو المتداول قديم، والتفتيش عنه عبر محركات البحث يُظهر أنه منشور عام 2016، ما يدحض ما قيل عنه على مواقع التواصل.


وبالفعل، في كانون الثاني عام 2016، مالت السفينة "مودرن إكسبرس" بشكل خطير فيما كانت تبحر في المحيط الأطلسي.
وفي شباط من ذلك العام، أمكن سحب السفينة إلى ميناء بيلباو في شمال إسبانيا.
 
ووزعت وكالة فرانس برس آنذاك مشاهد للسفينة مائلة في البحر. (الحرة)
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