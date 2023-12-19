"يجب أن تتوقف".. وزير الدفاع الأميركي يندد بهجمات الحوثيين على السفن التجارية

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قام وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن اليوم الثلاثاء، بالتنديد بهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، داعيا الدول إلى إدانة تلك الهجمات علنا.وقال اوستن خلال اجتماع وزاري عبر الإنترنت حول الشحن في البحر الأحمر : "يجب أن تتوقف هجمات الحوثيين على سفن الشحن وندعو الدول إلى إدانة ذلك علنا".وأضاف أوستن "هناك طرق كثيرة للمساهمة في العملية الجديدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر".وكانت الولايات المتحدة أعلنت، أمس الإثنين، تشكيل تحالف دولي للتصدّي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر تحت مسمى "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات"، يضم 10 بلدان بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.وجاء في بيان لوزير الدفاع الأميركي أن "البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدّي الذي تشكّله هذه الجهة".وقال أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى البحرين، التي تستضيف الأسطول الأميركي في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.وأضاف أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. (سكاي نيوز)