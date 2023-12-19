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عربي-دولي

منذ 7 تشرين الاول... نحو 300 نازح قتلوا بملاجئ "الأونروا" وآلاف أصيبوا

Lebanon 24
19-12-2023 | 02:36
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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مقتل 297 نازحا على الأقل، لجأوا إلى منشآت وكالة "الأونروا" في غزة خلال الفترة بين 7 تشرين الاول، و16 كانون الاول الجاري.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، إنه "قتل 297 نازحا على الأقل، وأصيب 1032 نازحا فلسطينيا آخر لجأوا إلى منشآت وملاجئ الأونروا، وأن العديد من مدارس الأونروا في القطاع تضررت".
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وتابع البيان أن "70 من المدارس المتضررة هي مدارس تابعة للأونروا، منها 56 مدرسة على الأقل تعمل كملاجئ للنازحين داخليا.. وقد تعرضت العديد من المدارس، بما في ذلك مدارس الأونروا، للقصف المباشر بالغارات الجوية الإسرائيلية أو قذائف الدبابات".
وبشكل عام، نزح حوالي 1.9 مليون فلسطيني، يشكلون أكثر من 85% من سكان غزة، من أنحاء القطاع منذ 7 تشرين الاول الماضي، بينهم حوالي 1.4 مليون لجأوا إلى منشآت الأونروا.
وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن المنطقة الواقعة في أقصى جنوب غزة أصبحت الآن المنطقة الأكثر كثافة سكانية في القطاع، بكثافة تبلغ 12.000 شخص لكل كيلومتر مربع، بعد وصول عشرات الآلاف من النازحين إلى هناك بحثا عن الأمان منذ 3 كانون الاول.
وأعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين أن ما لا يقل عن 19453 فلسطينيا قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الاول. (RT)
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