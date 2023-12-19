محاولة صعود فاشلة على سفينة غربي ميناء عدن باليمن

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت معلومات عن محاولة محتملة للصعود على متن سفينة على بعد 17 ميلا إلى الغرب من مدينة عدن الساحلية باليمن.

وأضافت أمبري أن الهجوم لم ينجح وأن جميع أفراد الطاقم بخير، وفقا لرويترز.

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وأوضحت في مذكرة "تلقت سفينة في المنطقة المجاورة اتصالا عالي التردد من سفينة ’تتعرض لهجوم قرصنة’ في الموقع".

وأردفت قائلة "وبعد نصف ساعة، وصلت طائرة.. إلى مكان الواقعة لتمشيط المنطقة".

ووفقا لمذكرة إرشادية، تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرا عن واقعة على بعد 80 ميلا بحريا شمال شرقي جيبوتي، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في هذه الواقعة.

وفي تطور لاحق، أعلنت شركة "ميرسك" للنقل البحري عن إعادو توجيه السفن من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح.





يأتي هذا فيما دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عشرات الدول إلى اتخاذ خطوات للتصدي لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وذلك خلال حديثه في اجتماع لوزراء الدفاع للترويج لعملية عسكرية جديدة لتأمين التجارة في الممر المائي.

وقال أوستن، بحسب التصريحات المعدة سلفا، "نحن جميعا هنا لأن العديد من الدول يمكن أن تساهم بشكل مباشر في جهودنا المشتركة للحفاظ على الممرات المائية الاستراتيجية آمنة".





وأضاف "هذه الهجمات المتهورة للحوثيين تمثل مشكلة دولية خطيرة وتتطلب ردا دوليا حازما".

وأعلن أوستن في وقت سابق اليوم إطلاق عملية بقيادة الولايات المتحدة ستشمل دوريات مشتركة في البحر الأحمر. (سكاي نيوز)