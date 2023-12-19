Advertisement

عربي-دولي

محاولة صعود فاشلة على سفينة غربي ميناء عدن باليمن

Lebanon 24
19-12-2023 | 02:50
A-
A+
Doc-P-1142907-638385765949098659.jpeg
Doc-P-1142907-638385765949098659.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت معلومات عن محاولة محتملة للصعود على متن سفينة على بعد 17 ميلا إلى الغرب من مدينة عدن الساحلية باليمن.
وأضافت أمبري أن الهجوم لم ينجح وأن جميع أفراد الطاقم بخير، وفقا لرويترز.
Advertisement
وأوضحت في مذكرة "تلقت سفينة في المنطقة المجاورة اتصالا عالي التردد من سفينة ’تتعرض لهجوم قرصنة’ في الموقع".
وأردفت قائلة "وبعد نصف ساعة، وصلت طائرة.. إلى مكان الواقعة لتمشيط المنطقة".
ووفقا لمذكرة إرشادية، تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرا عن واقعة على بعد 80 ميلا بحريا شمال شرقي جيبوتي، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في هذه الواقعة.
وفي تطور لاحق، أعلنت شركة "ميرسك" للنقل البحري عن إعادو توجيه السفن من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح.

 
يأتي هذا فيما دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عشرات الدول إلى اتخاذ خطوات للتصدي لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وذلك خلال حديثه في اجتماع لوزراء الدفاع للترويج لعملية عسكرية جديدة لتأمين التجارة في الممر المائي.
وقال أوستن، بحسب التصريحات المعدة سلفا، "نحن جميعا هنا لأن العديد من الدول يمكن أن تساهم بشكل مباشر في جهودنا المشتركة للحفاظ على الممرات المائية الاستراتيجية آمنة".


وأضاف "هذه الهجمات المتهورة للحوثيين تمثل مشكلة دولية خطيرة وتتطلب ردا دوليا حازما".
وأعلن أوستن في وقت سابق اليوم إطلاق عملية بقيادة الولايات المتحدة ستشمل دوريات مشتركة في البحر الأحمر. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:46 | 2023-12-19
06:40 | 2023-12-19
06:02 | 2023-12-19
06:00 | 2023-12-19
05:59 | 2023-12-19
05:39 | 2023-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24