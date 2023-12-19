إذا أجريت اليوم... استطلاع يظهر فوز غانتس بالانتخابات الاسرائيلية

أظهر استطلاع للرأي أنه سيكون لدى زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي، بيني غانتس، طريق سلس لتشكيل ائتلاف حاكم إذا أجريت الانتخابات اليوم، وسيكون اختيار الجمهور لرئاسة الوزراء.

وأظهر الاستطلاع، الذي بثته القناة 12، تراجعا كبيرا في الدعم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركائه في الائتلاف قبل الحرب، مما يسلط الضوء على الانتقادات العلنية للحكومة بسبب الأخطاء التي أدت إلى هجوم "حماس" يوم 7 تشرين الاول، وتعاملها مع الوضع في غزة، والجهود المبذولة لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة.

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ووفقا للاستطلاع، ستحصل الأحزاب في ائتلاف نتنياهو قبل الحرب على 44 مقعدا فقط في الكنيست مقارنة بـ64 مقعدا فازت بها في انتخابات نوفمبر 2022، في حين أن كتلة الائتلاف المستقبلية المفترضة المكونة من الأحزاب التي هزمت في تشرين الثاني 2022 ستفوز بـ71 مقعدا في انتخابات الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

وكشف أن غانتس، الذي انضم مؤقتا إلى ائتلاف نتنياهو ليحصل على مقعد على طاولة حكومة الطوارئ، سيقود أكبر حزب في الكنيست، في حين أن حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي خاض الانتخابات بقائمة مشتركة مع عوتسما يهوديت في الانتخابات الأخيرة، سيفشل في العودة إلى الكنيست. (RT)