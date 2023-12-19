لم يمض وقت طويل على اللحظة التي كان يركز العالم فيها على "صفقة كبيرة في الشرق الأوسط" بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل.

وبحسب مجلة "Foreign Policy" الأميركية، "في حين قد يتفاجأ بعض المراقبين بالهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول واندلاع حرب كبرى، فقد كان آخرون يخشون منذ فترة طويلة اندلاع مثل هذا العنف. وبسبب الرغبة اليائسة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة في رؤية اتفاق تطبيع مع المملكة العربية السعودية، تم تجاهل القضية الفلسطينية التي لم يتم حلها. كان لدى كل من إسرائيل والولايات المتحدة أسبابهما الخاصة للضغط من أجل التطبيع. بالنسبة لواشنطن، وخاصة بالنسبة للرئيس الأميركي جو بايدن، فإن كونه الوسيط في مثل هذه الصفقة الكبرى من شأنه أن يعزز إرثه في التاريخ ويوفر نقطة حوار دبلوماسية ضرورية للحملة الانتخابية لعام 2024. أما بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن اعتراف المملكة العربية السعودية بإسرائيل سيكون بمثابة نصر استراتيجي".

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وتابعت المجلة، "بمجرد اندلاع الحرب، ساد شعور مشؤوم بأن كارثة إنسانية على وشك الحدوث، ولم يكن هناك شك في أن الدول العربية ستدين إسرائيل. أما الأمر الأقل وضوحًا فهو كيفية استخدام الدول العربية لنفوذها. وهذا يطرح سؤالاً حول كيفية استخدام المملكة العربية السعودية لنفوذها في هذه الأزمة. وفي حين أن النفط لم يعد أداة فعالة للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن الرياض لديها بعض الأدوات في ترسانتها الدبلوماسية التي ستمنحها الكلمة في تشكيل مستقبل فلسطين وإسرائيل".

وبحسب المجلة، "مع استمرار الحرب، تفقد كل من إسرائيل والولايات المتحدة صدقيتهما. إن تهجير اللاجئين قسراً من منازلهم، ثم قطع الإمدادات الإنسانية الأساسية عنهم، لا يشكل وسيلة لكسب أي دعم، ناهيك عن إضفاء الشرعية على حملة عسكرية. ومع تزايد حجم الكارثة الإنسانية، تخسر الولايات المتحدة صدقيتها الدولية، وخاصة في الشرق الأوسط. وفي حين أنه من غير الواقعي أن نرى أي إجراء سعودي يمكن أن يجبر إسرائيل على وقف حربها في غزة، فإن المملكة تستخدم موقعها الرمزي كحارس للأماكن المقدسة الإسلامية ضد إسرائيل".

وتابعت المجلة، "تقود الرياض جهدًا دبلوماسيًا يهدف إلى توليد خطاب دولي يشكك في شرعية العدوان العسكري الإسرائيلي، والغطاء الدبلوماسي الأميركي الذي يستخدمه. ولا ترفض النخبة الحاكمة السعودية حجة الدفاع عن النفس الإسرائيلية فحسب، بل إنها تتجه أيضا إلى الهجوم الدبلوماسي. ويرأس وزير الخارجية السعودي لجنة دبلوماسية مفوضة من جامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية للقيام بجولة في مختلف العواصم الدولية والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

ورأت المجلة أن "السعوديين يستخدمون أيضاً أداة دبلوماسية أخرى وهي الصمت. إن رفضهم الصريح لأي نقاش سياسي قبل وقف إطلاق النار يولد أيضًا ضغوطًا من خلال عدم السماح لإسرائيل بأفق سياسي واضح بعد الحملة الانتخابية. وكما قال وزير الخارجية السعودي: "ما هو المستقبل الذي يمكن الحديث عنه عندما يُقتل العشرات كل يوم". ولدى النخب الحاكمة السعودية سبب آخر لتجنب أي نقاش حول "اليوم التالي"، ويعتقدون أن طرح هذه الفكرة لن يساعد في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفي الواقع، غالباً ما يطلق على نتنياهو لقب "سيد التدوير"، ويعلم السعوديون أنهم إذا بدأوا أي نقاش سياسي حول اليوم التالي، أو حتى وضع افتراضات حول السيناريوهات المستقبلية، فمن المؤكد أن هذا سوف يفسح المجال أمام ميول نتنياهو المتقلبة".

وبحسب المجلة، "تتمتع الرياض بنفوذ حقيقي عندما يتعلق الأمر بالتمويل، فلن تتمكن إسرائيل أبدًا من مجاراة القدرة المالية للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فاقتصادها يعاني، وبحسب أحد المصادر، فإنه يخسر 600 مليون دولار أسبوعياً خلال هذه الحملة. ويشير تقرير آخر إلى أن البنك المركزي الإسرائيلي يدعي أن تكاليف الحرب من عام 2023 إلى عام 2025 ستصل إلى 53 مليار دولار. وهذا على وجه التحديد ما يمنح السعوديين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية النفوذ، حيث يمكن استخدام أي جهود لإعادة الإعمار لدفع إسرائيل نحو عملية سلام حقيقية. وإلا فإنها لن تكون سوى مسألة وقت حتى تجد المنطقة نفسها في نفس الوضع مرة أخرى، إن لم يكن أسوأ".

وتابعت المجلة، "لم يعارض السعوديون قط تقديم الدعم المالي للفلسطينيين، فقد قدموا قدراً كبيراً من الدعم على مدى العقود الماضية. وحالياً، ما يكرهه السعوديون، هو إعادة بناء غزة المدمرة من أجل الأمن الإسرائيلي، خاصة وأن إسرائيل كانت الطرف الذي نفذ التدمير. تتمنى حالياً إسرائيل وواشنطن بأن تدفع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى فاتورة الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة. وفي تسريب للصحافة الإسرائيلية، قال نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء إن "الخطوة الأولى في غزة ستكون هزيمة حماس. بعد ذلك، أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ستدعمان إعادة تأهيل القطاع". إن الافتراض بأن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي سوف توافق بسهولة على دفع تكاليف إعادة إعمار الكارثة الموروثة، ومن ثم تحمل المسؤولية عن أمنها، يكشف عن الأوهام الساذجة التي يروج لها كثيرون في إسرائيل والغرب".

ورأت المجلة أنه "نظراً لطبيعة هذا الصراع وتعقيده، لا يوجد زعيم واحد يمكنه تولي المسؤولية، بل هناك عدد قليل من القادة الذين يمكنهم التأثير على الوضع باستخدام نفوذهم في عملية متجانسة ومنسقة. ومن غير المرجح أن نفترض أن السعوديين سيتولون زمام الأمور، على الرغم من السياسة الخارجية القوية التي تنتهجها المملكة في الآونة الأخيرة. المشكلة في عملية السلام السابقة هي أنها أثبتت أنها محكوم عليها بالفشل بنيوياً، نظراً للتفاوت الكبير في السلطة بين الفلسطينيين وإسرائيل والمدافعين عنها في واشنطن".

وختمت المجلة، "قبل أن تتقدم الرياض وتظهر المزيد من الحزم بشأن هذه القضية، تحتاج النخبة الحاكمة السعودية إلى رؤية أفق سياسي واضح وبنية أفضل لعملية السلام. وعند هذه النقطة، ربما يستخدمون نفوذهم المالي الكبير لتشكيل النتيجة".