بالفيديو... تفجير منزل أسير بالضفة واقتحامات

The Israeli occupation forces blow up the home of the prisoner Osama Bani Fadel in Aqraba village, near Nablus. 19.12.23



الاحتلال يفجر منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس. pic.twitter.com/2ysBF2YyNi