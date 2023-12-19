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عربي-دولي

"طخّوا أولادي وأحفادي أمام عيني".. رجل مسن يروي مأساة مقتل عائلته دخل مدرسة في غزة

Lebanon 24
19-12-2023 | 04:41
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في قصة مأساوية، أشار يوسف خليل إلى الجدران المثقوبة بالرصاص والمخضبة بالدماء وقال إن جنديين إسرائيليين دخلا غرفة بمدرسة في غزة كان ينام فيها بالقرب من عائلته، وقاما بإطلاق النار عشوائيا مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص بينهم أطفال.
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وتأتي روايته التي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق منها بعدما أثار قتل جنود إسرائيليين لثلاث رهائن فارين من حماس في غزة تساؤلات جديدة إزاء قواعد الاشتباك الإسرائيلية في الحرب التي أثبتت أنها استثنائية الفتك بالمدنيين.

وقال خليل إنه كان يحتمي مع عائلته في أوائل كانون الأول في مدرسة شادية بمخيم جباليا للاجئين في شمال غزة حيث دار جانب من أشرس المعارك في الآونة الأخيرة. ويقع مخيم جباليا في منطقة طلبت إسرائيل من المدنيين مغادرتها منذ أكتوبر.
وتساءل خليل "كيف يطخوا ولادي وأولاد أولادي أمام عيني؟". وقال إنه كان نائما حين دخل جنديان الغرفة وأطلقا النار على الجميع.

ومضى يقول إن الجنديين شرعا يطلقان النار في كل اتجاه وعندما توقفا عن إطلاق النار كان يريد أن يخرج ولكنهما لم يسمحا له في البداية بالخروج من الغرفة.

وأضاف أن الحادث الذي قال إنه وقع أثناء مداهمة للجيش الإسرائيلي على جباليا، انتهى باعتقال الناجين أو فرارهم.
واسترسل قائلا إنه حين عاد الناجون بعد أسبوع، كانت الجثث كما هي في مواضعها. وأظهرت مقاطع لـ"رويترز" من المدرسة تم تصويرها في الفترة من 13 إلى 15 كانون الأول غرفا دراسية أصابها الدمار وجثتين على الأقل على الأرض لشخصين أعمارهما غير واضحة وفراشا روته الدماء وثقوب رصاص وبقع دماء على الأرض.

وردا على سؤال حول الحادث، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يعمل على التحقيق بشأنها".

وواجهت إسرائيل انتقادات دولية واسعة النطاق بسبب العدد الكبير من الشهداء الناجم عن قصفها الجوي والمدفعي لغزة في الحرب التي بدأت في تشرين الأول بعدما اقتحمت حركة حماس بلدات إسرائيلية وقتلت 1200 شخص وأخذت 240 أسيرا إلى غزة.(العربية)




 



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