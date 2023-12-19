71% من سكان غزة يتناولون الحشائش وطعام منتهي الصلاحية لسد جوعهم

كشفت دراسة حقوقية نشرت، اليوم (الثلاثاء)، أن 71 في المائة من سكان قطاع غزة يعانون مستويات حادة من الجوع، بالتزامن مع سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل بحق الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وأفاد "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان أنه نحو 64 في المائة من الفلسطينيين يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع.

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وذكر المرصد، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أنه أجرى دراسة تحليلية شملت عينة من 1200 شخص في غزة للوقوف على آثار الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة عليهم منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

ورصدت الدراسة أن معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف، يبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد يومياً في قطاع غزة، أي أقل بمقدار 15 لتراً من متطلبات المياه الأساسية لمستوى البقاء على قيد الحياة وفقا لمعايير (أسفير) الدولية.

كما تناولت الدراسة تداعيات سوء التغذية وعدم توفر مياه صالحة للشرب، إذ قال 66 في المائة من عينة الدراسة إنهم يعانون، أو عانوا خلال الشهر الحالي، من حالات الأمراض المعوية والإسهال والطفح الجلدي.



ونقل المرصد الحقوقي نقلاً عن شهادات الأطباء ارتفاعاً في معدل الوفيات بالسكتات القلبية والإغماء في مناطق مدينة غزة وشمالها، والتي تشهد تدهوراً أشد بالأزمة الإنسانية ومعدلات الجوع.





