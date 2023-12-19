للمرة الثالثة هذا الشهر... تايوان ترصد منطاداً صينياً على "الخط الفاصل"

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد منطاد صيني عبر الخط الأوسط الفاصل بين الجزيرة والبر الصيني، في حادثة هي الثالثة من نوعها هذا الشهر.وقالت تايوان التي تحظى بحكم ذاتي، وتطالب الصين بالسيادة عليها، إن منطادين عبرا الخط الأوسط في مضيق تايوان الأحد، بعد رصدهما في 7 كانون الأول.وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية الثلاثاء عن رصد منطاد آخر في الساعة 9,09 صباحا بالتوقيت المحلي (01,09 ت غ) الاثنين على بعد حوالى 124 كيلومترا شمال غرب مدينة كيلونغ الساحلية، وكان يحلق على علو حوالى 4752 مترا بعد عبور المضيق، بحسب الوزارة.وأضاف البيان، أن "المنطاد اتجه شرقا واختفى عند الساعة 11,52 (صباحا)".وقال مسؤول صحافي بالوزارة إن السلطات قدرت أن ما رصدته الاثنين كان منطادا للأرصاد الجوية، لكنه لم يوضح الغرض من استخدامه.وكان وزير الدفاع، تشيو كو تشينغ، قال بعد الحادثة الأولى إن منطادا للأرصاد الجوية قد يكون انحرف باتجاه تايوان بسبب الرياح الموسمية، مضيفا أنه يمكن أن يُستخدم في أبحاث الأرصاد الجوية وجمع البيانات.وتايوان في حال تأهب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في كانون الثاني، وتحذر تايبيه وواشنطن بكين من أي تدخل في عملية الاقتراع.وشددت بكين ضغوطها العسكرية والاقتصادية على تايوان، منذ وصول تساي إنغ وين المؤيدة لاستقلال الجزيرة إلى السلطة عام 2016.