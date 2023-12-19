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عربي-دولي

دولة أفريقية تحذر مواطنيها من القتال بجانب إسرائيل.. سنُحاكمهم

Lebanon 24
19-12-2023 | 05:59
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دعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، المحكمة الجنائية الدولية إلى "إجراء تحقيق فوري في جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
ووصف رامافوزا ما تقوم به إسرائيل في غزة بـ "إبادة جماعية"، بالتزامن مع تحذيرات الحكومة مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزة، وقالت إنهم قد يواجهون المحاكمة في الداخل.
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وأعلن رامافوزا في تصريح للصحافيين، تقديم الوثائق اللازمة إلى المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بـ"جرائم الحرب" الإسرائيلية، وأنهم ينتظرون من المحكمة أن تتخذ إجراءات بشأن التحقيق.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية توجيه الاتهام إلى المسؤولين عن "جرائم الحرب" المرتكبة في فلسطين.
وأردف قائلاً: "نريد أن تتصرف المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لقوانينها وقواعدها وأنظمتها"، كما وصف الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة بأنها "انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وحذرت حكومة جنوب إفريقيا من أن مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزة قد يواجهون المحاكمة في الداخل.


المصدر: عرب 48
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