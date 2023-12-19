إسرائيل تقتل صرافاً بارزاً حوّل ملايين الدولارات إلى "حماس".. إليكم التفاصيل

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أعلنت إسرائيل قتل صراف بارز حوّل عشرات ملايين الدولارات إلى حماس بضربة جوية.وقام الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) "بتصفية، صبحي فراونة، الذي كان ضالعا في تمويل الأعمال القتالية للجناح العسكري لحركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أوروبية وأجنبية"، بحسب "الحرة".وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "عملية الاستهداف تمت في قلب مدينة رفح وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات وجهاز الشاباك".وكان فراونة صرافا بارزا خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب شقيقه، وعبر شركة الصرافة "همسات" التي يملكانها، وقام بتحويل الأموال إلى حماس وجناحها العسكري، لا سيما في قطاع غزة، وفقا للبيان.وتابع: "تجدر الإشارة إلى أن قدرة الجناح العسكري لحماس على ممارسة القتال تتوقف على الأموال المحولة إليه عبر صرافين، ما يعني أن حرمانه من هذا المصدر التمويلي يضر بشكل ملحوظ بقدراته القتالية".ووفقا للجيش "واصل فراونة تحويل الأموال إلى الجناح العسكري لحماس حتى خلال القتال الدائر حاليا، وإدراكه بأن هذه الأموال ضرورية لمواصلة القتال".وتم استغلال هذه الأموال لدعم الجناح العسكري ودفع الرواتب لمقاتلي حماس أثناء الحرب و"تمويل الممارسات القتالية لحماس بكافة منظوماتها"، وفقا للجيش الإسرائيلي.وأكد الجيش والشاباك العزم "على مواصلة الجهود لقطع محاور وقنوات التمويل الخاصة بحماس"، فيما لم تعلق حماس على ذلك بعد.