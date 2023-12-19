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عربي-دولي

طائرات حماس زهيد السعر تُربك إسرائيل وتكشف ثغرة كبيرة في دفاعاتها

Lebanon 24
19-12-2023 | 06:00
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يوم الهجوم على إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي، فوجئ الجنود على الحدود الجنوبية لإسرائيل بأسطول من المسيّرات المتاحة للبيع عبر الإنترنت مقابل مبلغ زهيد، لا يتعدى 6500 دولار، يملأ السماء فوق السياج الحدودي الإسرائيلي.
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لقد تم تجهيز هذه المسيّرات لحمل المتفجرات وتدمير الكاميرات وأنظمة الاتصالات والأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد، مما مهد الطريق لهجوم غير مسبوق.

في حين تفتخر إسرائيل نفسها بامتلاكها أحد أكبر جيوش الطائرات المسيرة في الشرق الأوسط، لكن اليوم بدأ يظهر جيل جديداً من هذه الطائرات الرخيصة والمتاحة تجارياً، مثل تلك التي استخدمتها حماس في هجوم 7 تشرين الأول، مما يشكل تحدياً لبعض القوى الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم، وفقاً لوكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وكشف استخدام "حماس" لهذه المسيّرات التجارية لشن هجومها عن ثغرة كبيرة في الدفاعات الجوية والبرية التي تفتخر بها إسرائيل باستمرار.
ومع تعرض أنظمة المراقبة الإسرائيلية ذات التقنية العالية للخطر بعد استخدام هذه الطائرات ضدها، اجتاح الآلاف من مقاتلي "حماس" الحدود في شاحنات ومظلات، بدائية الصنع.
ويرى بنتسيون ليفينسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هيفين درونز»، التي تزود الجيش الإسرائيلي بمسيّرات تعمل بالهيدروجين، أن ما حدث خلال هجوم "حماس" غير المسبوق هو بمثابة "دعوة للاستيقاظ لجيوش الدرجة الأولى بشأن قدراتها التي لطالما اعتقدت أنها فتاكة".
هذه الحرب جعلتنا ندرك أن الطائرات الرخيصة يمكن أن تتفوق على الطائرات المتطورة عالية التقنية، سواء في الجانب الدفاعي أو الهجومي.


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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