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عربي-دولي

هآرتس: آلاف الأطفال يقتلون في غزة وإسرائيل تواصل إنكار حقوق الفلسطينيين !

Lebanon 24
19-12-2023 | 06:40
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"كيف يمكن لكثير من الإسرائيليين أن يبقوا غير مبالين بهذا الأمر"، تحت هذا التساؤل كتبت مراسلة صحيفة "هآرتس" العبرية، عميرة هاس، أن القوات الإسرائيلية قتلت الآلاف من الأطفال في حربها على غزة المستمرة منذ 74 يوماً.
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وأضافت هآرتس، أن الإسرائيليين لعقود كانوا يعتقدون أن القوة العسكرية هي التي تضمن بقاء دولتهم، بينما يواصلون إنكار حقوق الفلسطينيين، معتبرةً أن الإيمان بالقوة العسكرية والاستمرار بالتنكر للحقوق الفلسطينية جزء من "الإجابات الحزينة" على السؤال المطروح بشأن عدم إيلاء الإسرائيليين اهتماما يذكر بمقتل آلاف الأطفال الفلسطينيين.
وقالت إن قطاع غزة يتعرض للمحو بشكل تدريجي، ومعه العائلات والناس والأطفال وابتساماتهم وضحكاتهم.
وتساءلت مجدداً: ما الذي يمكن الإسرائيليون اليهود من دعم هذا المحق الهائل والمنهجي نحو غزة؟.
وفي السياق، تقول الأمم المتحدة إن غزة هي أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال، حيث نحو مليون طفل في القطاع هجروا من منازلهم قسرا وتشتت عائلاتهم، ويواجهون الجوع والبرد والقصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف حتى في الأماكن التي نزحوا إليها.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 19 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول الماضي، بينهم 8 آلاف طفل.




المصدر: سكاي نيوز عربية
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