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هل صفقة تبادل الأسرى مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين من ذوي الأحكام الطويلة؟

Lebanon 24
19-12-2023 | 07:09
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قال الوزير العضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، حيلي تروبير، إن الكابينيت بحث صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، لكن "لا يوجد شي محدد حالياً.
 
وأضاف تروبير، لموقع "واينت الإلكتروني اليوم، الثلاثاء أنه "جرت في الكابينيت أمس مداولات حول الموضوع، ولا يوجد حاليا شيء على الطاولة بإمكاني أن أقول إننا قريبون من خطة كهذه. ويوجد أقوال آمل أن تنضج لكن ما زال من السابق لأوانه أن نعلم ذلك".
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وحول إمكانية إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام الطويلة مقابل إفراج حماس عن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، قال تروبير إنه "واضح أنه كانت هناك مداولات حول ذلك"، معتبراً أنه "ليس صائباً أن نجري هذه المداولات خارج الكابينيت لأن حماس تنصت إلى هذه المحادثة وأي شيء سأقوله الآن قد يمس بالمفاوضات، ويتحول إلى أن يكون نقطة البداية ولذلك فإني أتحدث في الداخل فقط".


المصدر: عرب 48
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