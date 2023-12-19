هل ستشارك مصر في الحرب ضد اليمن بقيادة أميركا؟

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وأوضح الشهاوي في تصريحات لـRT أنه "يترتب على ذلك بعض التوترات منذ 15 تشرين الثاني وحتى الآن، حيث يستهدف الحوثي السفن العابرة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ولكن هناك شركات عالمية بدأت بتحويل وجهة هذه السفن، وبالتالي الولايات المتحدة الأميركية لها هدف هو حماية الملاحة في البحر الأحمر والمضايق مثل هرمز وباب المندب، وخليج عدن والبحر الأحمر وقناة السويس". أوضح مستشار كلية القادة والأركان الخبير العسكري اللواء محمد الشهاوي، عن أسباب الحرب التي تدور حالياً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتشكيل قوة جديدة تشارك فيها بعض الدول سراً، للحرب على جماعة أنصار الله في اليمن".وأوضح الشهاوي في تصريحات لـRT أنه "يترتب على ذلك بعض التوترات منذ 15 تشرين الثاني وحتى الآن، حيث يستهدف الحوثي السفن العابرة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ولكن هناك شركات عالمية بدأت بتحويل وجهة هذه السفن، وبالتالي الولايات المتحدة الأميركية لها هدف هو حماية الملاحة في البحر الأحمر والمضايق مثل هرمز وباب المندب، وخليج عدن والبحر الأحمر وقناة السويس".

وتابع المتحدث: "هناك قوة تسمى القوة 153 أنشئت عام 2022، وتولتها الولايات المتحدة الأميركية في منتصف هذا العام، وجار إنشاء قوة حارس الازدهار بهدف القيام بعمليات دفاعية لإسقاط الطائرات والصواريخ اليمنية، وقد تتحول إلى عملية هجومية، ألا وهي ضرب أهداف يمنية لتقويض قدرتها على استهداف السفن وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، أو يمكنها أن تتواجد في مضيق هرمز".

وأكد الشهاوي أن "مصر مشاركة بالفعل في القوة 153، وهناك بعض دول أوروبية وأخرى من المنطقة مشاركة في القوة نفسها، معتقداً أن حارس الازدهار هو تطوير للقوة".

وقال اللواء محمد الشهاوي: "أعتقد أن ذلك لن يؤدي إلى حرب إقليمية لأنه إذا اُسْتُهْدِفَت قدرات الحوثيين ستُدَمَّر في التو، ولكن الولايات المتحدة الأميركية التي تدعم إسرائيل لا تهدف إلى توسيع نطاق المعركة، وبالتالي لم تستهدف الحوثيين إلى الآن، ولكن تقوم بأعمال دفاعية، من خلال الصواريخ التي تطلق، وإسقاط الطائرات المسيرة عن طريق الفرقاطات والمدمرات الأميركية والبريطانية الموجودة في البحر المتوسط".





