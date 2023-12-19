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صحيفة إسرائيلية: تأهيل أكثر من 2800 جندي إسرائيلي نفسياً بسبب حرب تشرين الأول

Lebanon 24
19-12-2023 | 08:16
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كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن علاج أكثر من 2800 جندي في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة "الدفاع" الإسرائيلية، منذ بداية حرب 7 تشرين الأول.
وقالت الصحيفة إن "18% من هؤلاء الجنود يعانون من صعوبات في الصحة العقلية واضطرابات ما بعد الصدمة".
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وبحسب البيانات التي قدمت خلال جلسة لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية، فإن عدد الجرحى أعلى من عدد الجرحى الذي نشره "الجيش" الإسرائيلي رسمياً، والذي أبلغ عن أرقام أقل بكثير من البيانات التي قدمتها المستشفيات التي تعالج الجنود.
وتم تعريف 91% من المرضى على أنهم مصابون بإصابات طفيفة، و6% بإصابات متوسطة و3% بإصابات خطيرة، وأفيد أن 48% من المرضى أصيبوا في أطرافهم، بحسب البيانات.


المصدر: CNN - الحرة - الميادين - وكالات
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