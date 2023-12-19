"نقطة تحول" في عمليات التهريب... من يسيطر على الحدود السورية-الأردنية؟

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كتب موقع "الحرة": تشكّل "المعركة" التي خاضها الجيش الأردني لساعات مع مجموعات مسلحة حاولت اجتياز حدوده الشمالية مع سوريا "نقطة تحول" في عمليات التهريب، وتسلط الضوء على طبيعة الأطراف المسيطرة على الجانب الآخر من الحدود.والمواجهات التي استمرت لأكثر من عشر ساعات انتهت ليلة الاثنين بإعلان الأردن إلقاء القبض على 9 مهربين وضبط 4 ملايين حبة "كبتاغون" وأسلحة وذخائر وصواريخ وتدمير سيارة محمّلة بالمتفجرات.كما تم الكشف عن "مخطط لاستهداف الأمن الوطني"، كما جاء في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية عن مصدر عسكري، وتبع ذلك سلسلة غارات جوية ضربت مواقع في محافظتي درعا والسويداء السوريتين، المحاذيتين للحدود.ووفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان" وناشطون في جنوب سوريا توزعت المواقع التي استهدفتها الغارات والتي تحمل بصمات الأردن دون أن تتبناها عمّان كاملة على منطقة المتاعية القريبة من الحدود والتابعة لمحافظة درعا ومنطقة ذيبين والشعاب وصلخد المحسوبة على محافظة السويداء.وتقع المناطق المستهدفة بالقرب من الحدود مع الأردن، وحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مخابرات إقليمية استهدفت الضربات الجوية "مخابئ لمهربي المخدرات المدعومين من إيران".المصادر قالت للوكالة أيضا إن "القصف استهدف منازل كبار تجار المخدرات ومزارع أظهرت معلومات المخابرات أنها مخابئ آمنة للمهربين المدججين بالسلاح الذين استخدموا أيضا مسيرة لإسقاط شحناتهم".ورغم أن الجيش السوري فقد سيطرته على الحدود مع الأردن بعد تحول الحراك السلمي إلى مسلح إبان انطلاقة الثورة السورية في 2011 استعاد زمام المبادرة العسكرية والأمنية بعد عام 2018 عندما دخل إلى درعا بموجب اتفاق "تسوية" رعته موسكو.وأتاح الاتفاق لسوريا إعادة نشر قواتها المعروفة محليا بـ"الهجانة" على طول الحدود وفي غالبية النقاط التي تتوزع من منطقة وادي اليرموك في أقصى الجنوب الغربي وحتى الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، وهي التي كانت خاضعة بالأساس لسيطرته ولم يتغير النفوذ فيها.ولا ترتبط درعا والسويداء إداريا بالحدود مع الأردن فقط، بل يشمل ذلك محافظة ريف دمشق، والتي تتصل معها بمناطق صحراوية مفتوحة وتحسب على سيطرة الجيش السوري، ويعتقد أن غالبية عمليات التهريب تنطلق من خلالها.وقال المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء أن "خمسة سوريين بينهم امرأة وطفلان قتلوا في ضربات جوية شنها الجيش الأردني قرب الحدود الاردنية-السورية على مواقع تنطلق منها عمليات تهريب المخدرات باتجاه المملكة".ودائما ما تحمّل عمّان مسؤولية عمليات التهريب لميليشيات "تدعمها قوى إقليمية" في إشارة مبطنة إلى إيران.وتقول في المقابل إن حالة التصاعد ترتبط بضعف السلطة في سوريا، وبغطاء توفره أطراف داخل "الجيش السوري".وفي غضون ذلك يشير مسؤولون أردنيون وكتّاب مقربون من السلطة إلى ضلوع قوات تابعة لإيران و"حزب الله"، وأنها تنتشر على طول الحدود، وتحظى بغطاء أمني من "الفرقة الرابعة" التي يقودها ماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري.ويعتبر الجيش السوري صاحب السيطرة الأكبر على الحدود الجنوبية مع سوريا.ومع ذلك هناك جزء تسيطر عليه قوات "جيش سوريا الحرة" والقوات الأميركية، والمعروف باسم "قاعدة التنف" ومنطقة الـ55 كيلومترا.