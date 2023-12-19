تعرف على "حارس الازدهار بقيادة أميركا.. تحالف عسكري ضد الحوثيين

أطلقت الولايات المتحدة عملية أمنية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر بعد إجبار هجمات الحوثيين المزيد من شركات الشحن الكبرى على تغيير مسار سفنها، وفقاً لما أعلنه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.



وكثف الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة التي بدأوها الشهر الماضي على السفن الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر، ردا على هجوم إسرائيل على قطاع غزة.

وأجبرت الهجمات التي وقعت هذا الأسبوع شركة النفط البريطانية الكبرى "بي.بي" وغيرها من شركات الشحن مثل "ميرسك" الدنماركية على تغيير مسار الشحنات التي تمر عادة عبر قناة السويس، لتدور حول رأس الرجاء الصالح، مما زاد من الوقت والتكاليف.