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عربي-دولي

سلاح حاسم.. ماذا يعني تسلم مصر رابع فرقاطة ألمانية

Lebanon 24
19-12-2023 | 09:23
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تسملت مصر سلاحاً جديداً، وهو ثالث فرقاطة بحرية يطلق عليها اسم "القدير "من ألمانيا، ضمن 4 فرقاطات، تعاقدت عليها مصر من نوع "ميكو -200" الشبحية عام 2018، على أن تقوم القاهرة بتصنيع الفرقاطة الرابعة محلياً.
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وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان، إنه "إطار تعزيز قدرات القوات البحرية المصرية تسلمت القوات الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO- A200"، وذلك بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة بريمرهافن الألمانية لتنضم إلى الأسطول البحري المصري، مضيفا أنه "تم بناؤها بشركة "TKMS" بترسانة " SBN " الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن خبري عسكري مصري أن الفرقاطة "MEKO-A200"، تتمتع بالعديد من المواصفات الخاصة التي تؤهلها لتنفيذ المهام القتالية في البحر على كافة المستويات، ومواجهة التهديدات المحتملة، وتأمين الثروات الطبيعية المصرية في البحر، ومواجهة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، بما يعني في النهاية حماية الأمن القومي المصري.
وتعد "القدير"، وفق بيان المتحدث العسكري، إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية المصرية، كما تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالمنطقة والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.
ويبلغ طولها، 118 متراً، وعرضها 14.8 أمتار، وغاطسها 4.3 أمتار، كما تتميز بإزاحة حمولة كاملة تبلغ 3700 طن ويدفعها نظام دفع يعمل بالديزل والغاز معاً مع مضخة نفاثة.
ويبلغ قوة محركها الديزل 7940 حصاناً مع توربين جنرال إليكتريك بقوة 27000 حصان لتشغيل المضخة النفاثة، وسرعتها تبلغ 52 كليو مترا في الساعة، ومداها 13300 كيلو متر، كما يتألف طاقمها من 120 فرداً، إضافة إلى أنها تستطيع البقاء 28 يوما في البحر قبل العودة إلى التزود بالوقود والمؤن.


المصدر: سكاي نيوز عربية
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