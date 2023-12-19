رسالة من رئيس هيئة الأركان الأردنية حول تهريب المخدرات من سوريا

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بين الفترة والأخرى تدور اشتباكات على الحدود الأردنية السورية، مع مهربي المخدرات، ما أدى إلى مقتل جندي في الجيش الأردني الأسبوع الماضي.وفي السياق، أكد رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة، اللواء يوسف أحمد الحنيطي، أن السلطات الأردنية مستعدة لاستخدام جميع الإمكانيات لمكافحة عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها بالقوة.وقال الحنيطي: "مستعدون لاستخدام جميع الإمكانيات لمنع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها بالقوة، وملاحقة كل من ينوي العبث بالأمن الوطني الأردني".يأتي كلام رئيس هيئة الأركان الأردنية خلال متابعته، مجريات العملية النوعية التي جرت على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية مساء أمس الاثنين، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة وإلقاء القبض على مجموعة من المهربين القادمين من الأراضي السورية إلى المملكة الأردنية.وأضاف: "القوات المسلحة مستمرة وماضية وحازمة في مكافحة عمليات التهريب ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية".