بولندا تحاكم 14 شخصاً بتهمة التجسس لصالح روسيا

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دانت محكمة بولندية 14 مواطناً من روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا بتهمة الإعداد لأعمال تخريب والقيام بنشاطات استخباراتية ضد بولندا لصالح روسيا كجزء من شبكة تجسس تم تفكيكها.ووجهت اليهم الشهر الفائت تهم ارتكاب أفعال منها التخطيط لإخراج قطارات تحمل مساعدات إلى أوكرانيا المجاورة عن سكتها ومراقبة المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.وقال القاضي ياروسلاف كوفالسكي لدى إصدار الحكم "بعد دراسة القضية... وجدت المحكمة أن جميع المتهمين مذنبون بالجرائم المنسوبة إليهم وأن بعضهم يعمل داخل مجموعة إجرامية منظمة".ولم يكن المتهمون الـ14 حاضرين في قاعة المحكمة بعد أن أقروا جميعا بالذنب.وقالت المتحدثة باسم محكمة لوبلين باربرا ماركوسكا لوكالة فرانس برس إن أعضاء الشبكة "روس وأوكرانيون وبيلاروسيا".وستتم محاكمة عضوين آخرين في الشبكة تراجعاً عن اعترافهما بشكل منفصل.