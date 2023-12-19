وفد من حماس سيزور القاهرة في هذا الموعد.. هل هناك صفقة جديدة لتبادل الأسرى؟

من المرتقب أن يزو وفداً من حماس، العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأيام المقبلة، وسيتضمن الوفد شخصيات قيادية من حماس من خارج غزة، وفقاً لما كشفته وسائل إعلام فلسطينية.

يُذكر أن هذه الزيارة المحتملة ستكون الثانية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول.

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وتأتي هذه الزيارة المحتملة على خلفية المبادرات والمحاولات عبر الوسطاء للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين الاحتلال الإسرائيلي و"حماس" التي تشترط لا صفقة تبادل أسرى أو التفاوض عليها قبل وقف كلي للحرب على غزة.



وفي السياق، قال الوزير العضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، حيلي تروبير، لموقع "واينت الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، إن الكابينيت بحث صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، لكن "لا يوجد شي محدد حالياً".



وأشار إلى أنه هناك أقوال "آمل أن تنضج لكن ما زال من السابق لأوانه أن نعلم ذلك".





