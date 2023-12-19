تقرير يكشف: إسرائيل مستعدة لتقديم "تنازلات" في صفقة تبادل الأسرى

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ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن تل أبيب تدرس تقديم تنازلات في صفقة تبادل الأسرى المفترضة مع حركة حماس، وذلك مع تزايد الإشارات على اقتراب هذه الصفقة.وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل تخاطر وتفكر في تقديم التنازلات لإبرام الصفقة، فهي تعرف الثمن الباهظ التي تطالب به حماس في الصفقة الجديدة.ونقلت عن مسؤول لم تكشف اسمه بأن إمكانية الإفراج عن "أسرى خطيرين "واردة.وذكر المسؤول أنه من الممكن إطلاق أسرى فلسطينيين مهمين حتى ممن أدينوا بعمليات قتل فيها إسرائيليون ممكن لإتمام الصفقة.هذا ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الاميركي جو بايدن يرى أن الوقت حان لإبرام صفقة تبادل.وذكر هؤلاء أن عودة المختطفين إلى ذويهم يمثل هدف سام.