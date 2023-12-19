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عربي-دولي

واشنطن بوست: زيلينسكي يواجه أسئلة "غير سارة" بعد عودته إلى أوكرانيا

Lebanon 24
19-12-2023 | 11:20
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيواجه أسئلة "غير سارة" وصعبة بعد رحلاته إلى الدول الغربية والهجوم المضاد الفاشل للقوات الأوكرانية.

 
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وقالت الصحيفة: "بعد فشل محاولات دفع القوات الروسية للتراجع خلال هجوم مضاد.. يستعد زيلينسكي للإجابة عن الأسئلة الصعبة مساء اليوم في مؤتمر صحفي في كييف مخصص لنتائج العام

 

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه سيتعين على زيلينسكي الإجابة ليس فقط عن الأسئلة حول الوضع في الجبهة، ولكن أيضا عن تعليق المساعدة من واشنطن وبروكسل، وكذلك التحدث علنا عن التوتر السياسي المتزايد داخل البلاد. 

 

وأعلن منسق البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي في مؤتمر صحفي، أمس، أن الولايات المتحدة ستعلن في نهاية كانون الأول الجاري عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ستكون الأخيرة بسبب نفاد الأموال.

 

وأضاف أنه لن يكون لدى الولايات المتحدة المزيد من الموارد لدعم نظام كييف دون قرار الكونغرس حول تخصيص أموال إضافية. 

 

وكانت روسيا قد أكدت مرات كثيرة، على أن المساعدات العسكرية الغربية لن تجلب الخير لأوكرانيا وفقط ستؤدي إلى إطالة أمد الصراع وزيادة معاناة الأوكرانيين. ( روسيا اليوم)

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