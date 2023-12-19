اليونيسيف: غزة باتت المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال

صرح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" جيمس إلدر، اليوم، بعد عودته من الأراضي الفلسطينية، بأن غزّة هي "أخطر مكان في العالم" يحيق بالأطفال.

وأعرب إلدر خلال مؤتمر صحفي دوري في الأمم المتحدة في جنيف "عن غضبه من لامبالاة الذين يتولون زمام السلطة بالكوابيس الإنسانية التي يعاني منها مليون طفل".

وأضاف: "أنا غاضب لرؤية أن عيد الميلاد سيؤدي على الأرجح إلى زيادة الوحشية والهجمات فيما ينشغل العالم بالمحبة".

وأعرب عن أسفه لتحول آلاف الأطفال الذين قتلوا في غزة إلى مجرد "إحصائيات".

واختتم إلدر قائلا: "أنا غاضب لأن النفاق يقضي على التعاطف" و"أنا غاضب من نفسي لعجزي عن القيام بالمزيد".

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وصرح مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، بأن عدد شهداء من الأطفال والنساء في غزة خلال 40 يوما يفوق عدد المدنيين الضحايا في النزاع الأوكراني.

( روسيا اليوم)