إلغاء مؤتمر صحفيّ بين وزيرين... ما الذي حصل بينهما؟

أفادت "روسيا اليوم"، أن المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا بين وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، ونظيره العراقي فؤاد حسين، أُلغِيَ بعد انتظار وتأخير لأكثر من 4 ساعات.



وبحسب مصادر، هناك خلافات عميقة بين الطرفين حول عدة ملفات، أبرزها: المياه، والعمليات العسكرية التركية شمال العراق، والوجود العسكري التركي على الأراضي العراقية. (روسيا اليوم)

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