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عربي-دولي

إلغاء مؤتمر صحفيّ بين وزيرين... ما الذي حصل بينهما؟

Lebanon 24
19-12-2023 | 11:33
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أفادت "روسيا اليوم"، أن المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا بين وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، ونظيره العراقي فؤاد حسين، أُلغِيَ بعد انتظار وتأخير لأكثر من 4 ساعات.

وبحسب مصادر، هناك خلافات عميقة بين الطرفين حول عدة ملفات، أبرزها: المياه، والعمليات العسكرية التركية شمال العراق، والوجود العسكري التركي على الأراضي العراقية. (روسيا اليوم)
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