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برلمان فرنسا يرفض الوقوف دقيقة صمت لأجل دبلوماسي قتلته إسرائيل

Lebanon 24
19-12-2023 | 12:05
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رفضت رئيسة البرلمان الفرنسي، يائيل برون بيفيه، طلبا للوقوف دقيقة صمت حدادا على موظف في الخارجية الفرنسية قُتل جراء قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

 

وقالت ماتيلدا بانوت، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية في حزب فرنسا الأبية، عبر منصة "إكس"، إن الدبلوماسي الفرنسي عمل في وزار ة الخارجية لمدة 23 عاما. 

 

في السياق ذاته، أوضحت بانوت في مؤتمر صحفي أسبوعي بالبرلمان، أنه لم يتم إدراج الأبناء الـ4 للموظف القتيل المتواجدين في غزة إلى قائمة الأسماء التي سيتم إجلاؤها إلى فرنسا.

 

وكان نواب من المعارضة الفرنسية وجهوا رسالة إلى وزيرة الخارجية كاترين كولونا، يطالبونها فيها بإجلاء أبناء الموظف القتيل الأربعة.

  

 وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية مقتل الدبلوماسي، وقالت إن موظفها الذي لقي حتفه في غزة، كان يعمل لصالح فرنسا منذ عام 2002. ( وكالات)

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