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عربي-دولي

شجار عنيف بين مجموعة من المهاجرين ينتهي بكارثة.. هذا ما حصل!

Lebanon 24
19-12-2023 | 11:59
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بدأت النيابة العامة في تونس، اليوم الثلاثاء، تحقيقا في جريمة قتل ارتكبها مهاجرون من دول جنوب الصحراء، في محافظة صفاقس جنوب شرقي البلاد التي ينتشر فيها الآلاف منهم.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس هشام الكسيبي، فإن مهاجرا لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران، إثر اندلاع شجار عنيف بين مجموعة من المهاجرين غير النظاميين، أمس الاثنين، في محافظة صفاقس، في جريمة لا تزال دوافعها مجهولة.
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وتعيد هذه الحادثة الجدل بشأن ملف المهاجرين غير الشرعيين، خاصة مع استمرار انتشارهم في جميع المدن التونسية، خاصة بمحافظة صفاقس التي تشكل نقطة انطلاق رئيسية للهجرة غير الشرعية من تونس نحو أوروبا، حيث يطالب التونسيون بتحرّك رسمي عاجل لمعالجة ملف المهاجرين، خاصّة بعد توّرطهم في أحداث عنف و"تمرّدهم" على أجهزة الأمن.

وفي الشهر الماضي، أوقفت السلطات التونسية 20 مهاجرا، من أجل شبهة محاولة القتل العمد، بعدما قاموا بإضرام النار في سيارة أمنية والاعتداء على أعوان شرطة.

كما نفذت السلطات الأمنية في شهر أيلول الماضي، حملة ضد المهاجرين غير الشرعيين وطردتهم من وسط المدينة، لكنّهم انتقلوا إلى مناطق الغابات والضيعات الفلاحية، حيث نصبوا خياما وأصبحوا يقيمون في تجمّعات هناك. (العربية)
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