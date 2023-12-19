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عربي-دولي

إشكال كبير وصراخ وتهديد... إليكم بالتفاصيل ما حصل بين مسؤولين إسرائيليين

Lebanon 24
19-12-2023 | 12:16
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أفادت "القناة 12" العبرية، أنّ خلافا حادا حصل بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، بشأن معاقبة جنود أقاموا صلاة يهودية في أحد مساجد جنين.

وذكرت القناة أن الخلاف وصل إلى حدّ الصراخ بينهما وتهديد كل طرف للآخر، خلال جلسة لمجلس الوزراء.
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وفي التفاصيل، قطع بن غفير حديث هاليفي وأخذ بالصراخ "أنا رتبة سياسية وأنا من يقرر"، ليرد عليه هاليفي "أنت مخطئ. سأقرر ما هو الفعل الأخلاقي وما هو غير موجود في الجيش. إياك أن تهددني". (روسيا اليوم)
 
 
 
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