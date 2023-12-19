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منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر تعرض غزة لـ"أوبئة كبيرة"

Lebanon 24
19-12-2023 | 12:28
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حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار وباء بقطاع غزة، في ظل تدهور المنظومة الصحية هناك. 

 

وقال مارغريت هاريس، المتحدثة باسم "الصحة العالمية" اليوم، أن وضع المنظومة الصحية في غزة "يزداد سوءاً"، وأن هناك "مخاطر من وباء كبير" دون أن تحدد نوعه، مؤكدة وجود أدلة ومؤشرات على ذلك.

 

وأشارت إلى نزوح قرابة مليون طفل في غزة، محذرة من وجود "مخاطر كبيرة" بشأن انتشار الأمراض بينهم. 

 

وأوضحت هاريس أن الأجواء باردة وممطرة في غزة، مردفة: "نرى بأن هناك حالة جوع حقيقية. و90 بالمئة من الناس لا يملكون الطعام".

 

ونوهت إلى عدم تمكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من تقديم خدمات الإسعاف في شمالي غزة وبالتالي عدم قدرتها على مداواة المصابين.

 

وأفادت بأن 8 من أصل 36 مستشفى في غزة تقدم حالياً خدماتها بشكل جزئي، مشيرة في الوقت نفسه إلى صعوبات في إيصال المستلزمات الطبية إلى هذه المشافي.

 

وأكدت على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة. ( الأناضول)

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