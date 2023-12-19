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عربي-دولي

عملية جديدة لسرايا القدس.. هذا ما فعلته بجنود العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
19-12-2023 | 12:18
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أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، تنفيذ عملية "استحكام" مدفعي على تجمع وتمركز آليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي جنوب دير البلح.

وفي بيان لها على قناتها في "تلغرام"، قالت سرايا القدس: "مجددا.. نفذنا عملية استحكام مدفعي بعشرات قذائف الهاون على تجمع للآليات وتمركز جنود العدو في محيط المطاحن جنوب دير البلح وقد رصدت 4 طائرات للعدو تقوم بإجلاء عدد من القتلى والإصابات".
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وفي بيانات منفصلة، قالت "سرايا القدس": "قصفنا تحشدات العدو في محاور التقدم شرق خانيونس برشقة صاروخية وبقذائف الهاون من العيار الثقيل وأكد مجاهدونا وقوع إصابات مباشرة في قوات العدو وتدخل الطيران المروحي لنقل الإصابات".

كما أكدت قصف موقع إسناد لقوات العدو في منطقة الزنة شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، وعلى محور تقدم الجيش الإسرائيلي بحي الشجاعية شرق غزة، مضيفة: "تمكن مجاهدونا من إيقاع 7 من جنود العدو بين قتيل وجريح بعد اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة".

وتابعت: "دك مجاهدونا التحشدات العسكرية لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة، وقصفنا آليات ومرابض مدفعية العدو محيط معهد النجار في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، كما قصفنا تجمعا لجنود العدو في "تبة أبو صفية" شرق المغازي بقذائف الهاون".

هذا وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف آليات وقوات إسرائيلية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، وقتل وإصابة عدد من الجنود. (روسيا اليوم)
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