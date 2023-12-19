زيلينسكي: لا نعلم متى تنتهي الحرب

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رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "لا أحد يمكنه أن يُحدّد موعد انتهاء الحرب مع روسيا، بعد نحو عامين على اندلاعها".وقال: "أعتقد أن لا أحد يملك الجواب، حتى الأشخاص المحترمون، قادتنا أو الشركاء الغربيون الذين يقولون إن الحرب ستستمر أعواماً. إنهم لا يعلمون".كما أكد أن جيش بلاده حقق "انتصاراً كبيراً" على روسيا في البحر الأسود عبر إقامة ممر بحري منذ اب بهدف تصدير السلع الأوكرانية رغم تهديدات موسكو.وقال زيلينسكي إن الجيش الأوكراني الذي يواجه صعوبات في العثور على متطوعين، اقترح تعبئة "450 ألفاً إلى 500 ألف شخص" لمواصلة التصدي للروس، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قراراً بعد. (العربية)