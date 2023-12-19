ضربة للجيش الإسرائيليّ... وحدة "كوماندوز" سريّة تخسر عددا كبيراً من جنودها

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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وحدة الكوماندوز "دوفدوفان"، خسرت من جنودها، على يدّ المقاومة في غزة، أكثر من نصف إجمالي قتلاها منذ إنشائها قبل 38 عاما.وتعد هذه الوحدة، رأس حربة للجيش الإسرائيليّ، ويقاتل أفرادها في الظل منذ ما يقارب 4 عقود، وحصلوا على أوسمة وشارات شرف على خلفية عمليات سرية، يبقى الكثير منها طيّ الكتمان.وأشارت الصحيفة، إلى ان الوحدة، خلال 38 عاما، فقدت 18 جنديا، لكنها منذ عملية طوفان الأقصى، خسرت 10 جنود دفعة واحدة، منهم 3 خلال الاشتباكات مع كتائب القسام في خان يونس.وولفتت إلى أن أحد القتلى يحمل رتبة مقدم. (عربي 21)