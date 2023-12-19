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عربي-دولي

مراقب الدولة بإسرائيل: الحكومة فشلت بالتعامل مع من أخلوا ديارهم

Lebanon 24
19-12-2023 | 13:10
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 قال مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنجلمان، اليوم، إن تل أبيب فشلت في التعامل مع المواطنين الذين أخلوا منازلهم جنوب وشمال إسرائيل، وتقديم الخدمات الضرورية لهم، خلال الأسابيع الأولى للحرب.

 

جاء ذلك في تقرير لإنجلمان وهو مفوض شكاوى الجمهور، تناول بالتفصيل الشكاوى خلال الحرب.

 

وقال التقرير: "خلال الأيام الـ 43 الأولى من الحرب، تم تقديم 1329 طلبا إلى مفوضية شكاوى الجمهور، جاءت أغلبها من سكان الجنوب والشمال على خط النزاع، وأشاروا إلى صعوبة تلقي الخدمات من سلطات الدولة".

 

وكان القاسم المشترك للطلبات الواردة، وفق التقرير، "يكمن في صعوبة حصول السكان على الخدمة من سلطات الدولة، وفي الأمور المرتبطة مباشرة بحالة الحرب، مثل الحماية ونشاط المؤسسات التعليمية، واستحقاق المنح الخاصة، وعلاج الأشخاص الذين تم إجلاؤهم".

 

وأكد أنه "في الأسابيع الأولى من الحرب، فشلت الحكومة في الاهتمام بالجبهة الداخلية".

 

وأشار إلى "تأخر تنفيذ برنامج المساعدة الاقتصادية الذي قدمته الحكومة للجمهور لفترة طويلة، وكان هذا فشلا أساسيا". 

 

 وتابع: "في الفنادق التي تؤوي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، لم تكن هناك جهة حكومية مركزية تقوم بجمع المعلومات عن جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، واحتياجاتهم المختلفة". ( وكالات)

  

 

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