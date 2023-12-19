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عربي-دولي

الحوثيون يُهدّدون: أيّ دولة تتحرّك ضدنا سيتمّ إستهداف سفنها

Lebanon 24
19-12-2023 | 13:16
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قال عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، في تصريح لقناة العالم الإيرانية، إنّ "أيّ دولة تتحرّك ضدنا، سيتمّ إستهداف سفنها في البحر الأحمر". (روسيا اليوم)
 
 
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