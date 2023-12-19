الحوثيون يُهدّدون: أيّ دولة تتحرّك ضدنا سيتمّ إستهداف سفنها

قال عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، في تصريح لقناة العالم الإيرانية، إنّ "أيّ دولة تتحرّك ضدنا، سيتمّ إستهداف سفنها في البحر الأحمر". (روسيا اليوم)

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