عدّة كوارث.. هذا أبرز ما شهدته تركيا خلال 2023!

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وتلى الزلزال، فيضانات وسيول في عددٍ من الولايات المنكوبة جراء أمطار غزيرة هطلت بشكلٍ مفاجئ مطلع شهر آذار الماضي بعد حوالي 3 أسابيع من الزلزال المدمر الذي شهدته تلك المناطق وامتد إلى سوريا المجاورة.



ورغم هذه الأحداث، الا أن موعد الانتخابات الرئاسية التركية لم يتغير، اذ تمّ بعد مرور أقل من 4 أشهر من تلك الكارثة الطبيعية. وتلى ذلك إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على خصمه كمال كيليتشدار أوغلو، عن تشكيل حكومته مساء الثالث من حزيران الماضي بتغيير شبه كلي، إذ لم يحتفظ سوى وزيرين من حكومته السابقة بمنصبيهما في التشكيلة الوزارية الجديدة. خلال عام 2023، شهدت تركيا الكثير من الأحداث المهمة تأثّرت بها البلاد بشكلٍ كبير، وكان أبرزها زلزال "كهرمان مرعش" المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في شهر شباط من هذا العام وتحديداً يوم السادس، وقد خلّف نحو 50 ألف قتيل وآلاف الجرحى وهو ما أدى إلى دمارٍ كبير في البنى التحتية في 11 ولاية تركية، كما أرغم سكان الولايات الـ 11 إلى الإقامة في بيوتٍ مؤقتة قرب مدنهم وبلدتهم التي ضربها الزلزال أو الانتقال إلى مدن الداخل التركي، مثل إسطنبول وأنقرة.وتلى الزلزال، فيضانات وسيول في عددٍ من الولايات المنكوبة جراء أمطار غزيرة هطلت بشكلٍ مفاجئ مطلع شهر آذار الماضي بعد حوالي 3 أسابيع من الزلزال المدمر الذي شهدته تلك المناطق وامتد إلى سوريا المجاورة.ورغم هذه الأحداث، الا أن موعد الانتخابات الرئاسية التركية لم يتغير، اذ تمّ بعد مرور أقل من 4 أشهر من تلك الكارثة الطبيعية. وتلى ذلك إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على خصمه كمال كيليتشدار أوغلو، عن تشكيل حكومته مساء الثالث من حزيران الماضي بتغيير شبه كلي، إذ لم يحتفظ سوى وزيرين من حكومته السابقة بمنصبيهما في التشكيلة الوزارية الجديدة.

واشتعلت الحرائق في الغابات في شهري آب وأيلول الماضيين، وتسببت بمقتل مدنيين وآخرين من فرق الإطفاء، كما قضت على مساحات من الغابات المحيطة بالمنطقة في جنوب غربي البلاد وشمالها، وهو ما هدد أيضاً سلامة المباني السكنية القريبة من مواقع الحريق رغم تدخل فرق الإطفاء للقضاء على النيران آنذاك.



وفي الأول من شهر تشرين الأول الماضي، أصيب شرطيان تركيان بجروح طفيفة في هجوم بالقنابل شنه مسلحين اثنين على إحدى بوابات مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة. وتبنّاه لاحقاً حزب "العمال الكردستاني" الذي يخوض تمردّاً مسلحاً ضد أنقرة منذ العام 1984.



كذلك انتخب حزب "المساواة والديمقراطية بين الشعوب" المؤيد للأكراد وهو امتداد لحزب "الشعوب الديمقراطي" رئيسين مشاركين جديدين للحزب هما تولاي حاتم أوغلاري وتونجر باكرهان في 15 تشرين الأول الماضي.



وقد تلى ذلك إطاحة أوزغور أوزال بكمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، فقد تمّ انتخاب أوزال خلفاً لكيليتشدار أوغلو يوم الخامس من تشرين الثاني الماضي. (العربية)