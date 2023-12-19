لابيد: حل الدولتين لن ينهي الصراع مع الفلسطينيين

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء اليوم، إن هناك حاجة للتوصل إلى حل الدولتين، إلا أنه استبعد أن ينهي ذلك الصراع مع الفلسطينيين بشكل كامل.

وقال لابيد خلال كلمته عبر الإنترنت في مؤتمر عقده صندوق "بيرل كتسنلسون"، ومعهد "ميتافيم"، وهما مؤسستان بحثيتان إسرائيليتان متطرقا للفشل الإسرائيلي في توقع الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 تشرين الأول: "تهديد إسرائيل ظهر في تقارير المخابرات، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يفعل شيئا لأنه لم يكن مستعدا لذلك، لقد كان مشغولا بأشياء أخرى، وهنا تبدأ المأساة"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلية: "نحن بحاجة للتوصل إلى حل الدولتين (دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل)، ولكن هذا لن ينهي الصراع بشكل كامل، لأنه لن يكون هناك اتفاق بشأن قضيتي القدس وحق العودة، لقد ابتعد الطريق جدا، لكن يجب علينا ألا نتخلى عنه".

وترفض إسرائيل بالكلية الحديث عن عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا من أراضيهم عقب نكبة 1948 على يد عصابات صهيونية مسلحة.

وأدت النكبة الفلسطينية إلى تشريد 800 ألف فلسطيني من أصل 1.4 مليون كانوا يعيشون في فلسطين، وفق بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني.

( الأناضول)