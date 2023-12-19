تدبير عاجل للجيش الإسرائيليّ... هذا ما قرّره بحقّ جنوده!

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أوقف الجيش الإسرائيلي جنودا ظهروا في مقطع فيديو يدخنون النرجيلة ويتناولون "الشيبس"، ساخرين من فلسطينيين معصوبي الأعين ومكبلي الأيادي داخل منزل في جنين في الضفة الغربية.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلوك الجنود في الفيديو "مؤسف ويتناقض بشكل صارخ مع قيم الجيش الإسرائيلي".وأضاف أنه بعد جلسة تأديبية أوقفوا عن العمل حتى إشعار آخر. (روسيا اليوم)