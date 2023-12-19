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عربي-دولي

مسلّح اقتحم منزل مهندس... أطلق النار عليه وقتله أمام عائلته!

Lebanon 24
19-12-2023 | 14:04
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اقتحم مسلح منزل المهندس شكري أحمد علي نعمان القدسي، وأقدم على قتله بطريقة مروعة أمام عائلته في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر إعلامية محلية، أن المسلح كان يبحث عن شخص آخر يدعى الأعرج، لكنه اقتحم شقة شكري، وأطلق عليه ثلاث طلقات أردته قتيلا أمام أطفاله.
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وأضافت المصادر إن القاتل لا يزال فاراً حتى الآن. (العربية)
 
 

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