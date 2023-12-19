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عربي-دولي

حالتهم صعبة جدّاً... هكذا يعيش 500 جنديّ إسرائيليّ

Lebanon 24
19-12-2023 | 14:28
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كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، أنّ 500 جنديّ إسرائيليّ يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية الحرب في غزة.
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