واشنطن تبدي انفتاحا على تمرير قرار أممي إنساني بشأن غزة

قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم، إن الولايات المتحدة تعمل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحل القضايا العالقة المتعلقة بمشروع قرار يطالب إسرائيل وحركة «حماس» بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة وإنشاء آلية مراقبة للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية المقدمة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر، في حديثه في مؤتمر صحافي، إن واشنطن سترحب بقرار يدعم بشكل كامل تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في غزة.

وأوضح أنه يمكن التوصل إلى هدنة إنسانية ممتدة إذا وافقت «حماس» على إطلاق سراح الرهائن.

في سياق متصل، قال ميللر إن الولايات المتحدة سترحب باضطلاع الصين بدور بنّاء في محاولة منع هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على حركة التجارة البحرية الدولية، قائلاً إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، في مكالمة هاتفية، أخيراً، بأن الهجمات تضر بمصالح كل الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين. ( الشرق الأوسط)