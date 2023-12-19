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عربي-دولي

زلة لسان جديدة.. بايدن يذكر "لفظاً غير مناسب" في خطابه

Lebanon 24
19-12-2023 | 14:47
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اعتذر الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال خطاب ألقاه في كاتدرائية واشنطن، في حفل تأبيني تخليدا لذكرى القاضية ساندرا داي أوكونور، عما ذكره من لفظ غير مناسب.
وبحسب البيت الأبيض، فإن "خطاب بايدن كان خلال حفل تأبيني تخليدا لذكرى أول امرأة تنضم إلى المحكمة العليا للبلاد، القاضية ساندرا داي أوكونور".
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وقال في كلمته: "لقد ساعدت أجيال من النساء في الإلهام في كل جزء من الحياة الأميركية، بما في ذلك المحكمة نفسها، وساعدت في فتح الأبواب، والدفاع عن الحريات، وإثبات أن المرأة لا تستطيع فقط أن تفعل ما يمكن أن يفعله الرجل، ولكن في كثير من الأحيان تفعل ذلك بشكل أفضل، اللعنة".

ولاحقاً اعتذر الرئيس الأميركي، خلال خطابه عما قاله.  

وتوفيت القاضية الأميركية السابقة ساندرا داي أوكونور، عن عمر ناهز 93 عاما وهي أول امرأة تنضم إلى المحكمة العليا الأميركية، ونظرا لكونها محافظة معتدلة، تم تعيينها لأول مرة في أعلى محكمة في البلاد من قبل الرئيس رونالد ريغان في عام 1981.

وذكر البيان الصحفي أن سبب الوفاة هو "مضاعفات الخرف، وربما مرض الزهايمر وأمراض الجهاز التنفسي". (روسيا اليوم)
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