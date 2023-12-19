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عربي-دولي

الحكم على سوري بالسجن مدى الحياة... ماذا فعل؟

Lebanon 24
19-12-2023 | 15:24
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حكمت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة على رجل سوري لارتكابه هجومين بالسكين، وإلحاق الأذى الجسدي، بما في ذلك هجوم على رواد صالة ألعاب رياضية.

وكان المتهم قد "أدين بطعن رجل يبلغ من العمر 35 عاما حتى الموت بسكين مطبخ في مدينة دويسبورغ، في نيسان الماضي، ومهاجمة 4 أشخاص في صالة ألعاب رياضية في المدنية بنفس السكين بعد 9 أيام". (روسيا اليوم)
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