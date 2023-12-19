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عربي-دولي

أميركا تفرض عقوبات على أشخاص وشركات مرتبطة بإيران

Lebanon 24
19-12-2023 | 16:00
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أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات جديدة تتعلق بإيران تستهدف 4 أفراد و10 كيانات في ماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.

وتضم القائمة ثلاثة مواطنين إيرانيين، ومواطنا إندونيسيا، كما تضم أربع شركات إيرانية، وأربع كيانات مسجلة في ماليزيا، بالإضافة إلى شركة مسجلة في هونغ كونغ وواحدة في إندونيسيا. (روسيا اليوم)
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