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بالأرقام.. جيش العدو الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه

Lebanon 24
19-12-2023 | 16:09
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن مقتل ثالث جندي خلال اليوم في المعارك الدائرة على محاور التوغل شمالي قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى منذ 7 تشرين الأول إلى 464 جنديا.

وأكد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي "مقتل أحد الجنود خلال اشتباكات في شمالي قطاع غزة، وهو الثالث الذي يعلن عنه اليوم ما يرفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية ليلة 27 تشرين الأول الماضي إلى 137 قتيلا، وحصيلة قتلاه منذ السابع من تشرين الماضي إلى 464 قتيلا".
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وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، "قتل الرقيب "ماعوز فنكشتاين" من الكتيبة 551، خلال المعارك في شمال قطاع غزة".

هذا وأعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، عن خوضهما اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في قطاع غزة، ودمرت خلالها عدد من الآليات الإسرائيلية وقتلت وجرحت العديد من الجنود. (روسيا اليوم)
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